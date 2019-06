Subito diventate virali le prime immagini della maglia del Calcio Napoli per la stagione 2019/20, ufficializzata quest’oggi dal club partenopeo. Ancora una volta marchiata Kappa (all’ultimo anno dell’accordo con la società di Aurelio De Laurentiis), la prima maglia sarà azzurra con fasce bianche, ricordando un la divisa ufficiale utilizzata dalla squadra partenopea alla fine degli anni ’70.

Sul canale YouTube del Napoli è stato inoltre caricato il video che presenta la nuova maglia, denominata Kombat SSC Napoli 2019-20. A fare da modelli, alcuni big della squadra di Carlo Ancelotti, come Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski, Milik, Insigne, Callejon e Mertens.

ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli #KappaSport #AreYouReadyForThis

Scoprila su:

🛒Official Web Store SSC Napoli 👉 https://t.co/VPn46YpHeM

🛍Brand Store Amazon 👉https://t.co/QN9KI8wDbb pic.twitter.com/bVb3lnEngF

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 28, 2019