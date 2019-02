Calcio Napoli, schiantato il Parma: 4-0 al Tardini

I polacchi del Calcio Napoli protagonisti della vittoria: doppietta di Milik e gol di Zilelinsky. Di Ounas il quarto.

Con la Roma ed il Milan che corrono alla spalle e nonostante il grande vantaggio accumulato, il Calcio Napoli era chiamato a rispondere ed a riprendere il discorso vittoria dopo due 0-0 consecutivi. Da non dimenticare che nelle ultime quattro trasferte di campionato, gli azzurri non avevano realizzato neppure un gol.

Ancelotti schiera: Meret a porta, Hysaj sulla sinistra con Maksimovic e Koulibaly centrali, Malcuit sulla destra; a centrocampo Allan e Fabian Ruiz centrali con Callejon e Zielinsky sui laterali. Milik e Mertens in attacco.

Il Parma, che spesso nel campionato ha messo in difficoltà le “grandi” schiera in attacco due calciatori dalla grande velocità come Gervinho e Biabiany con Inglese pronto a fare da sponda.

Sin dai primi minuti il Calcio Napoli fa capire non solo di voler controllare il gioco ma anche di voler chiudere il discorso quanto prima.

Gli azzurri impiegano 36 minuti per arrivare al doppio vantaggio.

Il costante possesso palla, l’attenzione in difesa, la capacità di chiudere qualsiasi ripartenza con Fabian e Allan attentissimi, permettono alla squadra di Ancelotti di chiudere il Parma nella loro metà campo e, con una ritrovata “vena” offensiva, di segnare due reti.

Al 19′ Zielinsky realizza l’1-0 con un perfetto tiro piazzato sul palo lontano di Sepe.

Il polacco, in gran spolvero, ha regalato grandi giocate per tutta la gara ed il gol è solo il coronamento di una prestazione maiuscola. La sua fantasia e la sua tecnica possono essere sempre un’arma in più-

Al 36′ Milik finalizza una punizione con un tiro basso che passa sotto le gambe della barriera

Il secondo polacco, alla fine realizzerà una doppietta. 14 gol ( a 5 da Ronaldo) senza calci di rigore. Terzo gol su punizione (solo lui ed un certo Messi hanno realizzato tre gol su calci da fermo); una media gol davvero impressionante. Partecipa al gioco con continuità, entra in area spaccando la difesa avversaria.

Il Calcio Napoli finisce il primo tempo in totale controllo.

Ad inizio ripresa Luperto sostituisce Maksimovic dolorante ad una caviglia.

Buona la prova del giovane difensore coadiuvato da un imperioso e sempre preciso Koulibaly.

Il Parma cerca di organizzare una reazione ma, tranne che in un caso (grande risposta di Meret) i ducali non appaiono mai pericolosi.

Fondamentale, ancora una volta l’ottima disposizione difensiva degli azzurri che, ancora una volta non prendono gol. La fase difensiva è diventata la vera forza degli uomini di Ancelotti.

Gli ultimi due gol arrivano al 73′ ed all’81’ con Milik ed Ounas

Ancora Milik al 73′ chiude definitivamente la partita: errore della difesa parmense che regala il pallone all’attaccante. Il polacco si porta la palla sul sinistro e con un tiro preciso fulmina l’incolpevole Sepe.

Ancelotti sostituisce Zielinsky con Verdi e Milik con Ounas. Il piccolo attaccante, in gran forma, realizza il 4-0 dopo un preciso assist di Verdi.

Il gol di Ounas è importante: Adam è sempre più nel gioco, regala sprint e spesso anche assist pregevoli come giovedì in coppa. Un’arma in più per Ancelotti.

4-0 senza storia: tutti bene nel Calcio Napoli. Sul podio Zielinsky, Milik e Malcuit. Il francese è il dominatore della fascia destra: corre, rincorre, annulla Gervinho ed è l’uomo in più in ogni azione. Allan benissimo, Fabian preciso: fa un lavoro oscuro di grande importanza; Hysaj disputa un ottimo primo tempo e regala l’assist del primo gol di Zielinsky. Callejon onnipresente, a Mertens manca solo il gol.

Restano 12 i punti di vantaggio sulla quinta e 13 quelli di svantaggio sulla Juventus.

Domenica Napoli Juventus al San Paolo: non sarà la sfida scudetto ma resta il fascino della partita tra le due squadre che da almeno tre anni dominano il calcio italiano, chi in un modo chi in un altro…