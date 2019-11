Calcio Napoli, respinto il ricorso contro la squalifica di Ancelotti

Il tecnico del Calcio Napoli, Carlo Ancelotti resta squalificato per la gara di oggi contro la Roma: in panchina al suo posto alle 15 ci sarà il figlio Davide.

Calcio Napoli | Carlo Ancelotti non sarà in panchina oggi nella partita che il Napoli gioca oggi alle 15 all’Olimpico contro la Roma. La Corte di Appello federale ha infatti respinto il suo ricorso contro la squalifica comminata dal giudice sportivo per i fatti accaduti nella partita pareggiata di partenopei contro l’Atalanta mercoledi’ scorso al San Paolo.

Il caso e le polemiche

L’allenatore azzurro era stato espulso dall’arbitro Giacomelli nei concitati momenti successivi al pareggio degli orobici ad opera di Ilicic e al precedente fallo da rigore di Kjaer non fischiato su Llorente.