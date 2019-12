Calcio Napoli: recupera Koulibaly, ma a Udine ancora out Callejon e Mertens

I due giocatori del Calcio Napoli, con contratto in scadenza, un tempo “titolarissimi”, sono sempre più a margine del progetto tattico di Ancelotti.

Allenamento mattutino e poi partenza per Udine dove domani pomeriggio il Calcio Napoli sfidera’ la formazione bianconera alla Dacia Arena. Si e’ ripreso Koulibaly che aveva fatto temere il peggio quando nel pomeriggio di ieri non si era allenato per una botta alla spalla rimediata nella seduta mattutina. Stamane il senegalese ha svolto regolarmente il lavoro con il gruppo ed e’ stato convocato. Fara’ coppia con Manolas. Anche Milik si e’ aggregato al resto della squadra ma per il momento e’ rimasto a casa. Forse rimarra’ fuori anche con il Genk. Niente da fare per Allan che ha svolto lavoro personalizzato con Ghoulam e Tonelli. A centrocampo ci saranno quindi Zielinski ed Elmas con Fabian a destra e Insigne a sinistra. Ci sarebbe quindi la terza esclusione consecutiva per Callejon che a gennaio potrebbe andare via.

Anche per Mertens ci sara’ panchina dopo quella con il Bologna. In attacco tocchera’ alla coppia LLorente-Lozano. In porta ci sara’ Meret e sulle corsie esterne basse Di Lorenzo e Mario Rui. Per Ancelotti Udine e’ un crocevia. Non dovesse battere i friulani la panchina del tecnico sarebbe sempre piu’ a rischio. Contro il Genk potrebbe andare in panchina un altro allenatore. Gattuso e’ il nome che circola con maggiore insistenza.

Questa la lista dei convocati:

Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.