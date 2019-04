Calcio Napoli: Ospina torna in gruppo, leggero trauma alla tibia per Mertens

Il portiere torna a disposizione di Carlo Ancelotti dopo la botta alla testa subita contro l’Udinese, mentre l’attaccante del Calcio Napoli potrebbe riposare a Empoli.

Dopo la netta vittoria di ieri in casa della Roma, il Calcio Napoli ha ripreso subito la preparazione in vista del match di mercoledi’ al Castellani contro l’Empoli, con inizio alle 19. La squadra si e’ divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio all’Olimpico hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e torello. Di seguito seduta tattica e partitella a campo ridotto. E’ rientrato in gruppo Ospina, dopo l’incidente avuto contro l’Udinese. Terapie per Hysaj e Mertens. Il difensore azzurro e’ uscito ieri per motivi precauzionali all’Olimpico, mentre l’attaccante ha riportato un leggero trauma contusivo alla tibia.

Le decisioni del giudice sportivo

Intanto sono stati comminati dodicimila euro di multa alla Roma “per cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”: è la multa inflitta dal giudice sportivo al club giallorosso dopo il match di ieri all’Olimpico contro il Napoli.

Tra i giocatori, fermati per un turno De Paoli (Chievo), l’unico ieri espulso, Criscito (Genoa), Stryger-Larsen e Sandro (Udinese), Manolas (Roma) e Maggiorini (Chievo). Infine, squalificato per due turni il vice allenatore del sassuolo, Davide Possanzini “per avere contestato una decisione arbitrale con epiteti oltraggiosi e plateale gestualità”.