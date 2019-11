Calcio Napoli, nuovi guai per Milik costretto a lasciare il ritiro della Polonia

L’attaccante del Calcio Napoli è tornato a soffrire dei problemi che lo avevano costretto a un lungo stop alcuni mesi fa: in questi giorni previsti nuovi esami.

Calcio Napoli | Niente nazionale per Milik, l’attaccante polacco ha fatto ritorno a Napoli dal ritiro della Polonia per i problemi fisici che lo avevano reso indisponibile anche col Genoa. A quanto riporta ‘Repubblica’, non si tratterebbe di pubalgia, ma di un problema all’anca generato da una cattiva postura che di fatto gli ha procurato la lesione al retto addominale. Previsti ulteriori esami in questi giorni.

Mai come in questa fase della stagione Carlo Ancelotti avrebbe bisogno di rimanere unito con tutta la rosa di calciatori del Napoli. Si avverte la necessità da un lato di fare quadrato sul piano morale e dall’altro di sperimentare soluzioni diverse per dare alla squadra quello sprint di cui necessita in maniera piuttosto urgente, visti i deludenti risultati degli ultimi tempi. L’allenatore, però, deve necessariamente fare i conti con l’assenza contemporanea di 12 azzurri, convocati dalla rispettive Nazionali e al momento sparsi qua e là in vari Paesi d’ Europa e non solo. Per la verità i convocati erano in un primo momento 13 ma ieri Arkadiusz Milik, lasciato il ritiro della Polonia è tornato in città. Le condizioni dell’attaccante, che non aveva potuto essere convocato da Ancelotti sabato scorso in occasione della gara con il Genoa, non sono migliorate, nonostante l’intenso ciclo di cure cui si è sottoposto.

Il capocannoniere azzurro con 5 gol.

Milik aveva risposto ugualmente alla chiamata del tecnico Jerzy Brzeczek, pur rimanendo in contatto con lo staff sanitario del Napoli per monitorare l’evolversi della situazione. Durante il ritiro c’è stato un contatto costante tra il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico e il responsabile sanitario della Nazionale polacca, Jacek Jaroszewski. Così, in considerazione anche del fatto che la Polonia è già qualificata per la fase finale di Euro 2020, è stato deciso di comune accordo di non far correre rischi al calciatore ed è stato programmato il suo rientro in Italia. A Napoli Milik comincerà un ulteriore ciclo di terapie e si sottoporrà a nuovi accertamenti. Al momento non è possibile sapere quando potrà tornare in campo.

Nel mese di agosto, il giocatore aveva dovuto praticamente saltare l’intera preparazione precampionato e si era già sottoposto a un ciclo di terapie che sembravano aver dato i frutti sperati. Nei giorni scorsi, però, c’è stata una ricaduta e il nuovo stop. Ancelotti dovrà dunque fare a meno, presumibilmente a lungo, del suo miglior bomber che fino a ora in campionato ha messo a segno cinque gol in sole sei presenze.