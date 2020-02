Calcio Napoli, Maradona: “Vorrei che i napoletani avessero un Messi”

L’ex campione argentino parla della sfida tra il Calcio Napoli e il Barcellona ed esprime il desiderio di poter vedere il suo connazionale in maglia azzurra un giorno.

Calcio Napoli | “Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi al San Paolo, mi dispiace che ha visto uno stadio in declino, non ha vissuto quello che ho vissuto io, ma comunque non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io”. L’ultima frase Diego Armando Maradona la dice sorridendo, con l’affetto che ha per Leo Messi, ieri in campo con il suo Barcellona nello stadio dell’ex Pibe de Oro e nel match di Champions contro la squadra che ha reso grande facendo innamorare i napoletani.

Un amore forte e reciproco che l’argentino non dimentica, tanto da aggiungere, al termine della vittoria del suo Gimnasia La Plata in Coppa contro lo Sportivo Barracas: “Leo potrebbe giocare a Napoli, sarebbe bello, vorrei che i napoletani avessero un Messi”.