Calcio Napoli: l’urna dice Arsenal. Sorteggio sfortunato

L’11 ed il 18 Aprile le due sfide contro gli inglesi nei quarti di finale di Europa League. Prima partita a Londra

Saranno i “gunners” i prossimi avversari del Calcio Napoli in Europa League. È subito in salita la strada per gli azzurri verso la finale di Baku ma, comunque, prima o poi, le squadre difficili vanno affrontate.

La prima partita sarà giocata a Londra e, questo, può essere un vantaggio.

Nell’urna oltre all’Arsenal, c’era lo spauracchio Chelsea: alla squadra di Sarri è andata decisamente bene pescando la Slavia Praga.

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale con partite che si giocheranno l’11 ed il 18 Aprile.

Arsenal – Napoli

Villareal – Valencia

Benfica – Eintracht Francoforte

Slavia Praga – Chelsea

Il sorteggio ha anche deciso il tabellone delle semifinali in cui la vincente di Napoli – Arsenal si sfiderà con la vincente di Villareal Valencia.

Questo è invece il calendario degli azzurri incastrando campionato e coppa:

7 APRILE Napoli-Genoa

11 APRILE ARSENAL-NAPOLI

14 APRILE Chievo-Napoli

18 APRILE NAPOLI-ARSENAL

20 APRILE Napoli-Atalanta (che sicuramente sarà spostata a Pasqua o Pasquetta).