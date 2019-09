Calcio Napoli, Llorente: “Ho aspettato tre mesi per essere qui, Ancelotti un grande”

L’attaccante basco è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Calcio Napoli: “Scudetto? Dobbiamo crederci, ma la pressione è tutta sulla Juventus”.

Calcio Napoli | “Ho aspettato tre mesi il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia in questi ultimi anni e avevo tanta voglia di tornare a giocare qui e giocare la Champions League”. Lo ha detto Fernando Llorente, presentato oggi dal Napoli. L’attaccante spagnolo ha sottolineato: “Ho avuto tante opzioni ma volevo rimanere in un campionato importante come quello italiano e non vedo l’ora di giocare. Poi quando ti chiama Ancelotti subito ti convince. E’ un grandissimo, ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui”.

Le parole di Llorente

“Lo scudetto? Dobbiamo crederci ma senza pressione, la pressione è tutta sulla Juventus. Noi dobbiamo stare lì e alla fine possiamo vincerlo”. Ha proseguito Llorente. “Guardando il Napoli da fuori – ha spiegato l’attaccante spagnolo, che ha preso la maglia numero 9 – pensavo che fosse una squadra incredibile, di altissima qualità. Bisogna solo crederci, la Juve è abituata a vincere, il Napoli no, invece serve fiducia. Non sarà facile, oltre alla Juve ci sono tante squadre forti in Italia, sarà dura, dobbiamo essere forti nella testa e non mollare”.