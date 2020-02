Calcio Napoli, Koulibaly ancora out: si allontana il suo ritorno in campo

Il difensore difficilmente sarà disponibile per la trasferta che vedrà il Calcio Napoli impegnato sul campo del Brescia venerdì sera.

Mattinata di allenamento per il Calcio Napoli in vista della sfida di venerdi’ sera contro il Brescia. Gattuso vuole vedere la stessa compattezza vista nelle trasferte con Inter e Cagliari anche in casa delle Rondinelle. Il tecnico calabrese ha ritrovato sia Hysaj che Milik nella seduta di stamattina. Il terzino albanese ha svolto tutto l’allenamento mentre per precauzione non ha disputato la partitella finale. Il polacco, invece, sta bene e ha anche giocato assieme a tutti gli altri compagni.

All’appello mancava Llorente che e’ rimasto a casa per influenza. Fuori dai giochi ancora Koulibaly che ha svolto un lavoro personalizzato e che difficilmente sara’ a disposizione per il Brescia. Al suo posto confermato Maksimovic che in coppia con Manolas negli ultimi due incontri non ha preso gol. A destra del reparto arretrato il solito Di Lorenzo con Mario Rui a sinistra. A centrocampo scalpita Allan, pronto a dare tutto per convincere Gattuso a puntare su di lui. Demme in cabina di regia e Zielinski a sinistra. In attacco potrebbe esserci Politano a destra con ancora Mertens al centro e Insigne a sinistra. Bisogna pensare anche al Barcellona e quindi ci potranno essere dei cambi in corso d’opera per non far stancare troppo i cosiddetti titolari.