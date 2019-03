Calcio Napoli, Karnezis: “L’Europa League per noi è molto importante”

Il portiere del Calcio Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione del ritiro azzurro a Dimaro, in Val di Sole, della prossima estate.

Calcio Napoli | L’Europa League e’ una “competizione molto importante per noi, ma anche per tutto il calcio italiano”. La pensa cosi’ il portiere del Napoli, Orestis Karnezis, alla sua prima stagione in azzurro, ma in Italia dal 2014 con una breve parentesi al Watford. “Ancelotti e’ un allenatore top per tutti i giocatori, la squadra ha calciatori di grande qualita’ e di altissimo livello, abbiamo dimostrato di poter giocare a livelli importanti anche in Europa e contro l’Arsenal daremo il meglio per passare il turno”, ha spiegato l’ex Udinese.

Un bilancio personale

Ai microfoni di Sky Sport l’estremo difensore azzurro fa anche un mini-bilancio personale. “Sono contento della mia prima stagione, il gruppo e’ molto sano, uno dei migliori che ho avuto nella mia carriera, ci sono tanti giocatori di qualita’ e sono tutti a disposizione, per me e’ un onore far parte di questo gruppo”.