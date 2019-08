Calcio Napoli, Koulibaly torna “in campo” con il figlio e altri bambini in Senegal (FOTO)

Il difensore del Calcio Napoli, Kalidou Koulibaly, si è concesso una partita di calcio con il figlio e altri bambini in Senegal, dove si trova in vacanza con la famiglia.

Calcio Napoli | Sebbene Kalidou Koulibaly sia ancora in vacanza, non è affatto facile resistere al richiamo di un pallone che rotola. E allora può succedere che anche un professionista, che si sta godendo le sue ferie in Senegal, dopo essere stato protagonista in Coppa d’Africa, decida di scendere “in campo”. Anche se al fianco di alcuni bambini suoi connazionali. Tra i quali anche il figlio del difensore del Napoli, che ha mostrato le immagini attraverso il suo account Instagram.

Il senegalese è pronto per la nuova stagione.

Insomma, mentre i suoi compagni di squadra vincono e convincono sempre di più nelle gare di precampionato, anche Koulibaly ci tiene a farsi trovare in forma per la ripresa del campionato.