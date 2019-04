Calcio Napoli, Insigne al passo d’addio: cinque club alla finestra

Le strade dell’attaccante e del Calcio Napoli sono pronte a dividersi: Mino Raiola prepara l’asta, che vede coinvolti club di tutta Europa, ma non esclude l’ipotesi di una permanenza in Serie A.

Sembra giunta ormai al capolinea la storia d’amore tra Lorenzo Insigne e il Calcio Napoli. L’attaccante azzurro è legato al club del presidente De Laurentiis fino al 2022 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro, ma potrebbe lasciare il capoluogo campano molto prima. Forse già la prossima estate. Mino Raiola, infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Mattino’, sta già preparando un’asta di mercato che vede coinvolti al momento ben cinque club: il Milan in Italia (che potrebbe inserire Suso come contropartita), il Psg, il Manchester United, l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco.

Gli azzurri preparano la trasferta di Frosinone

Intanto, allenamento pomeridiano per il Calcio Napoli in vista del match di domenica, alle 12.30, in casa del Frosinone. Per gli azzurri di Ancelotti attivazione a secco, quindi lavoro tecnico-tattico, partitella a campo ridotto e chiusura con cross e tiri in porta. Riposo per Chiriches reduce dall’infortunio che lo ha costretto a uscire al 13° del primo tempo del match contro l’Atalanta.

Dall’altra parte, mattinata di lavoro per il Frosinone in vista del match casalingo di domenica, alle 12.30, contro i partenopei. Per gli uomini di Baroni lavoro di forza, possessi palla e una serie di partitelle a tema. Differenziato per Cassata, terapie per Viviani e Salamon. Domani alle 11:30 e’ in programma una nuova seduta di allenamento alla Citta’ dello Sport.