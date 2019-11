Calcio Napoli, in Spagna sicuri: Fabian Ruiz interrompe le trattative per il rinnovo

Secondo i media iberici, il centrocampista avrebbe congelato la trattativa per il rinnovo del contratto con il Calcio Napoli: sul giocatore c’è il Barcellona.

Calcio Napoli | Fabian Ruiz apre la porta al Barcellona. Secondo il “Mundo Deportivo”, il centrocampista spagnolo avrebbe congelato la trattativa col Napoli per il rinnovo di contratto: vista l’attuale situazione, il giocatore preferisce concentrarsi sul campo e lasciarsi al contempo una via d’uscita per il futuro. Ruiz sa di piacere al Barça, sulle sue tracce da tempo: il ds Eric Abidal lo ha osservato da vicino anche in occasione della gara di campionato a Lecce.

La richiesta di De Laurentiis.

Prima che esplodesse il caos attorno alla questione del ritiro, De Laurentiis avrebbe offerto a Ruiz il rinnovo fino al 2023 con clausola rescissoria da 100 milioni ma oggi la trattativa e’ in stand-by e non si conosce quale potrebbe essere la richiesta del Napoli per il suo cartellino. Possibile che i partenopei chiedano almeno 60 milioni di euro, il doppio di quanto pagato al Betis nell’estate 2018.