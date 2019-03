Calcio Napoli, il papà di Mertens: “Futuro in Cina? Non è una opzione”

L’attaccante del Calcio Napoli è tornato al gol, il suo primo nel 2019, e il padre di Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: “E’ innamorato della città”.

“Un futuro in Cina per Mertens? Non penso che la Cina sia un’opzione per lui. Quando giochi bene ti vogliono tutti, quando giochi male nessuno ti cerca, il calcio e’ cosi’, ma De Laurentiis ha sempre voluto molti soldi e continuera’ a chiederne tanti anche in futuro”. Herman Mertens, papa’ di Dries, ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Radio Marte esclude per l’attaccante belga un futuro in Estremo Oriente.

Mertens ha un contratto fino al 2020 con la società azzurra e intende onorarlo

“Mertens e’ innamorato della citta’, ha tanti amici, non puo’ fare a meno del caffe’ del mitico Starace per cui al momento non si parla di una sua cessione”. Inoltre l’attaccante “ha un contratto col Napoli valido fino al 2020 e vuole onorarlo. Poi, negli ultimi anni potra’ andare a giocare altrove, ma secondo me il suo desiderio e’ restare almeno un’altra stagione, almeno fino alla scadenza del contratto”.