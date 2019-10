Calcio Napoli, Ghoulam: “Siamo soli contro tutti, ma possiamo vincere”

Il difensore del Calcio Napoli fa capire che lo spogliatoio ha stretto una sorta di patto per rispondere alle critiche sul campo.

Calcio Napoli | “Il gruppo e’ forte e maturo, possiamo e vogliamo vincere”. Faouzi Ghoulam crede ciecamente in un Napoli che prima della sosta non e’ apparso brillante e che e’ incappato in qualche piccolo passo falso. Il difensore algerino parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e prende le difese del gruppo di mister Ancelotti. “In questo periodo ci sono state tante critiche, ma io le ritengo eccessive. Veniamo da due pareggi con Genk e Torino in cui avremmo meritato di vincere – sottolinea Ghoulam –. Ci e’ mancata la lucidita’ necessaria in fase offensiva, ma la squadra ha sempre fornito buone prestazioni. Siamo certi che proseguendo sulla strada del gioco possiamo arrivare in alto”. Secondo l’esterno sinistro azzurro non e’ un fatto soltanto di critiche. “In questo momento ci sentiamo un po’ noi contro tutti. Si e’ creato un clima non semplice intorno e questo lo avvertiamo, ma il gruppo e’ solido e unito. Continuiamo a lavorare e ad andare avanti sulla nostra strada. Noi ci sentiamo piu’ forti di prima”.

Le parole di Ghoulam

Ghoulam fa capire che lo spogliatoio ha stretto una sorta di patto per rispondere alle critiche sul campo. “Ci siamo parlati tra di noi e ci siamo detti che vogliamo vincere. In questa rosa ci sono giocatori che sono cresciuti insieme negli anni, ai quali si sono aggiunti altri elementi di qualita’ – spiega -. Abbiamo una squadra che puo’ competere con tutti e lo dimostreremo. Chiedo ai tifosi di starci vicino perche’ sono una nostra forza e tutti insieme possiamo fare grandi cose”. Anche Ancelotti ha incassato qualche critica. “E’ un allenatore completo. Per vari elementi unisce le caratteristiche di Benitez e di Sarri. Noi siamo tutti attorno a lui e sappiamo che seguendo le sue indicazioni possiamo arrivare in alto”, sottolinea Ghoulam, impegnato a cercare la migliore condizione fisica. “Sto lavorando tanto, l’obiettivo e’ quello di tornare al top raggiungendo il rendimento che avevo prima dell’infortunio. Sono fiducioso, so che ci vorra’ impegno e pazienza ma sento di poter dare ancora tanto a questa maglia. Da quando sono arrivato qui mi sono sentito subito napoletano”.

Arrivato a Napoli nel gennaio del 2014, Ghoulam sente forte il legame con la maglia azzurra. “In questa citta’ sono cresciuto e ho vissuto i migliori anni della mia vita – spiega il classe 1991 -. Adesso vorrei ripagare l’affetto di tutti conquistando un traguardo importante. Tutti noi vogliamo scrivere la storia del Napoli. Daremo l’anima in campo per riuscire a vincere e per conquistare quello che tutti desideriamo…”.