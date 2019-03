Calcio Napoli, Fabian Ruiz finisce in ospedale

Il centrocampista del Calcio Napoli, partito per la Spagna per raggiungere la nazionale allenata da Luis Enrique, è finito in ospedale.

Fabian Ruiz ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale iberica. Il centrocampista del Napoli, che domenica aveva saltato il match contro l’Udinese per un attacco influenzale, è stato visitato nella serata di ieri all’Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja, perchè ancora febbricitante. Fabian, quindi, non parteciperà agli impegni per le qualificazioni europee in programma questa settimana per la Spagna e rientrerà a Napoli appena guarito dalla febbre.

Lo stesso giocatore ex Betis ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram: “Anche se a volte le cose vengono nel momento peggiore, riesco sempre a vedere la parte positiva. Spero e auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni dalla @sefutbol e grazie al DT Luis Enrique per la fiducia! Anche a tutti voi per i messagi. Alla prossima!!”.

La carica di Meret

Notizie molto più positive e senza dubbio uno stato d’animo diverso per Alex Meret, che dal ritiro dell’Under 21 ha rilascio una intervista ai microfoni di Rai Sport, nella quale ha parlato anche del suo momento con il Calcio Napoli. “Per noi l’Europa League è il vero obiettivo. Il sorteggio non è stato dei migliori, ma con l’Arsenal sarà una sfida affascinante. Vogliamo passare il turno. In campionato cercheremo di tenere a distanza le inseguitrici”.