Calcio Napoli, entusiasmo e cori per Gattuso durante la cena di Natale a Villa D’Angelo

Il Calcio Napoli si è ricompattato per la tradizionale cena di Natale a Villa D’Angelo Santa Caterina: il più acclamato di tutti è stato il neo tecnico azzurro.

In cinquanta hanno atteso i giocatori del Calcio Napoli in via Aniello Falcone in occasione della cena di Natale tenutasi ieri. All’esterno di Villa D’Angelo Santa Caterina non c’e’ stata contestazione, ma solo ovazioni per i giocatori e soprattutto per mister Gattuso che e’ stato uno dei primi ad arrivare. Applausi per Malcuit e anche Lorenzo Insigne e la sua Jenny hanno avuto un coro a favore. Si temeva che il capitano potesse essere preso di mira come al San Paolo sabato scorso. De Laurentiis e’ rimasto in silenzio davanti alle telecamere e subito e’ entrato nel ristorante che affaccia sul Golfo di Napoli. I piu’ acclamati sono stati Koulibaly, Fabian, Ghoulam e Gattuso. “Grande Rino”, e’ stato il coro. Tutti insieme allo stesso tavolo i calciatori per la cena. Poi alla fine c’e’ stato lo scambio dei regali.

La carica del tecnico.