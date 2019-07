Calcio Napoli, ecco il calendario degli azzurri in serie A. Subito Fiorentina e Juventus

Inizio difficile per il Calcio Napoli che debutta a Firenze e che poi affronterà la Juventus a Torino.

Chiesto dal Calcio Napoli l’inizio in trasferta per le prime due giornate ma la fortuna, come al solito, non sorride agli azzurri. Inizio terribile con Fiorentina e Juventus in trasferta.

Roma Napoli all’undicesima; Milan-Napoli alla tredicesima; Napoli-Inter alla diciottesima.

Anche il finale del campionato sarà difficile: alla penultima Inter a Milano ed ultima contro la Lazio al San Paolo.

Ecco il calendario degli azzurri:

FIORENTINA-NAPOLI

2. JUVENTUS-NAPOLI

3. NAPOLI-SAMPDORIA

4.LECCE-NAPOLI

5.NAPOLI-CAGLIARI

6. NAPOLI-BRESCIA

7. TORINO-NAPOLI

8. NAPOLI- H.VERONA

9. SPAL-NAPOLI

10. NAPOLI-ATALANTA

11. ROMA-NAPOLI

12. NAPOLI-GENOA

13. MILAN-NAPOLI

14. NAPOLI-BOLOGNA

15. UDINESE-NAPOLI

16. NAPOLI-PARMA

17.SASSUOLO-NAPOLI

18. NAPOLI-INTER

19. LAZIO-NAPOLI