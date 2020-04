Calcio Napoli, De Laurentiis si aggiudica la maglia messa all’asta da Mertens per beneficenza

Il presidente del Calcio Napoli si è aggiudicato la maglia del belga, messa all’asta dal belga per aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara a raccogliere fondi a disposizione delle famiglie bisognose.

E’ stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ad aggiudicarsi la maglia di Dries Mertens, messa all’asta dall’attaccante belga per aiutare la Fondazione Cannavaro Ferrara a raccogliere fondi a disposizione delle famiglie piu’ bisognose di Napoli in questo momento di crisi legato alla pandemia di Covid-19.

“Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che restera’ in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile”, ha twittato il numero uno del club azzurro.

Che, per mettere in bacheca la casacca con cui Mertens, realizzando nel match di Champions League dello scorso 20 febbraio contro il Barcellona la rete numero 121 con i partenopei, ha eguagliato il record di Marek Hamsik ha speso 15mila euro.