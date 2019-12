Calcio Napoli: De Laurentiis segue l’allenamento, Gattuso sceglie il 4-3-3

Il presidente ha seguito l’allenamento del Calcio Napoli a Castelvolturno: il tecnico punterà sul cambio di modulo in vista del match di sabato contro il Parma.

Calcio Napoli | Secondo giorno di allenamento per Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico del Napoli ha diretto la seduta di questa mattina sotto gli occhi del presidente De Laurentiis. Una presenza importante che fa capire quanto il patron ci tenga al cambio di passo della squadra. Tranne Ghoulam, che ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e il resto personalizzato, Gattuso ha tutti gli uomini a disposizione per la sfida di sabato con il Parma al San Paolo.

Naturalmente optera’ per un 4-3-3 puro che ricordera’ quello di Sarri. In difesa di sicuro Meret tra i pali. Da destra a sinistra Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ci sara’ Allan centrale con Fabian e Zielinski interni. In attacco Milik prima punta con Insigne a sinistra e Mertens a destra.