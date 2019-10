Calcio Napoli, De Laurentiis contro gli arbitri: “Pessimi attori di un mondo malato”

Il presidente del Calcio Napoli, dopo gli episodi nella sfida di ieri contro l’Atalanta, è andato all’attacco della classe arbitrale: “Una intoccabilità che dà fastidio”.

Calcio Napoli | E’ finita con Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti furiosi, Napoli-Atalanta. Il presidente e l’allenatore del Napoli hanno contestato pesantemente l’episodio del presunto rigore non fischiato su Llorente seguito dal pari nerazzurro di Ilicic. Ad aprire le danze De Laurentiis: “A velocita’ normale quello e’ rigore tutta la vita, ma il problema e’ dare la soddisfazione a chi ha dato l’anima, ai tifosi, fargli vedere con il Var come sono andate le cose. Questa intoccabilita’ di Rizzoli e Nicchi ci da’ estremamente fastidio. Cari Nicchi e Rizzoli, dovete metterci la faccia, fino ad ora lo avete fatto male, siete dei cattivi attori di un calcio assurdamente malato. Non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il proprio lavoro, loro diranno che non sta a me dirlo, ma io e gli altri presidenti di Serie A che provvedono all’esistenza della Serie B o della Serie C, dobbiamo essere ascoltati”. Il patron azzurro attacca anche l’arbitro Giacomelli e difende Ancelotti, espulso durante le proteste: “Se esiste il Var -dice – e’ inutile creare 8-9 minuti in cui ci si spintona e si discute, cos’e’ questa cafonata di un arbitro che butta fuori un signore come Ancelotti? Fossi in lui me ne andrei da questo paesaccio dove non sanno arbitrare. Ci hanno rotto le scatole perche’ non mettono in chiaro le cose. Se non c’e’ il rigore vai a vedere il Var”.

La rabbia di Ancelotti.

Anche Ancelotti e’ durissimo: “Mi sento attaccato personalmente – dice – al di la’ dell’espulsione. E’ un attacco alla mia serieta’ e professionalita’. Ero in campo e stavo cercando di calmare i miei giocatori. L’arbitro mi ha detto ‘dammi una mano’, io ho risposto ‘la mano te la do, ma non ti viene il dubbio?’. Lui ha tirato fuori il cartellino rosso. Non doveva succedere, e’ triste”. Il tecnico del Napoli sul rigore e’ netto: “E’ un abbaglio – dice – e’ una decisione presa dal Var e non dall’arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece sull’episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli. Nicchi prendera’ le parti dell’arbitro ma e’ stato un errore clamoroso. Qui ce la prendiamo con un mezzo meccanico che non e’ un mezzo meccanico perche’ c’e’ un altro arbitro al Var che ha fatto finta di non vedere”. Sul match, il tecnico azzurro sottolinea: “La squadra ha giocato molto bene, con buon ritmo intensita’ e tutto, meritava un risultato diverso, siamo molto rammaricati”.

Si sofferma sull’episodio finale anche Gasperini: “Dalla panchina sembrava rigore – dice – rivedendo le immagini e’ molto discutibile, non credo sia uno scandalo”. E sul match spiega: “Abbiamo pareggiato una gara difficilissima contro un grandissimo Napoli che facevamo fatica a controllare. Ma siamo sempre riusciti a creare occasioni quando ripartivamo”.