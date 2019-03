Calcio Napoli, Davide Ancelotti: “Mai visto mio padre così sereno, qui a lungo”

Il figlio del tecnico del Calcio Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del presente, ma anche del futuro di papà Carlo.

Calcio Napoli | Innamorato di Napoli come suo padre. L’idea, quindi, non puo’ che essere quella, fermarsi a lungo e costruire un ciclo vincente. Davide Ancelotti la pensa come papa’ Carlo e ne parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il vice allenatore azzurro definisce quello azzurro “un gruppo forte in cui crediamo tanto. Da qui fino a maggio avremo impegni importanti che possono darci grandi soddisfazioni. Vogliamo consolidare il secondo posto e arrivare quanto piu’ lontano sara’ possibile in Europa League”. Appunto il cammino nella competizione Uefa e’ diventato il primo obiettivo degli azzurri che avranno un ostacolo di tutto rispetto da superare. “Contro l’Arsenal sara’ una sfida affascinante, di quelle che amano gli appassionati di calcio. Credo che abbiamo entrambe il 50 per cento di possibilita’ per la qualificazione”, e’ il parere del vice-allenatore del Napoli che pero’ invita tutti a non distrarsi “in campionato perche’ c’e’ ancora tempo per l’Europa League. Domenica avremo una partita importante a Roma e dobbiamo essere concentrati”.

Un rapporto diretto

Inevitabile parlare del rapporto con il padre. “Ho tanto da imparare da lui, a casa io sono Davide, ma qui sono un suo collaboratore – spiega Davide Ancelotti –. Sappiamo scindere tra la professionalita’ e la famiglia. Non abbiamo mai litigato, abbiamo un rapporto diretto in cui ognuno puo’ dire liberamente la sua opinione all’altro. Restare a Napoli per tanti anni? Si’, e’ possibile, anche perche’ io mio padre cosi’ sereno e determinato non l’ho mai visto sinora. Ha sposato a pieno la causa del Napoli e ci crede tantissimo al progetto della societa’. Veniamo da una esperienza in Germania in cui l’aspetto umano era un attimo trascurato. Qui ci sono valori umani e morali di alto profili. Si lavora in perfetta sintonia con il Club e questo e’ importantissimo per ottenere grandi risultati. Il gruppo e’ forte ma anche molto disponibile. Abbiamo calciatori di qualita’ e che sanno essere anche amici fuori dal campo. Tutti vogliono acquisire una mentalita’ vincente e gradualmente riusciremo tutti a crescere per arrivare a livelli ancora piu’ alti”.

Per il mister Napoli e’ un Paradiso. “Ha ragione mio padre. Qui si vive benissimo, si respira calcio e passione in ogni angolo della citta’. E’ stimolante ed emozionante lavorare in questa citta’. Anche per questo sarebbe bello restare a lungo a Napoli…”, conclude Davide Ancelotti.