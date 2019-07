Calcio Napoli: ufficializzata la nuova campagna abbonamenti a prezzi più bassi (e con un risparmio del 40% rispetto ai biglietti singoli). Sorteggiato tabellone di Coppa Italia.

Il Calcio Napoli ha presentato la campagna abbonamenti con Alessandro Formisano, head of operations. Sarà possibile abbonarsi dalle ore 12 di giovedì 25 luglio. Ecco tutti i dettagli settore per settore:

Tribuna Autorità sx *inclusa di ospitalità € 3000,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Posillipo € 999,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Nisida € 749,00 + € 10,00 di prevendita

Distinti € 499,00 + € 10,00 di prevendita

Curve € 269,00 + € 7,00 di prevendita

Non sono previsti abbonamenti a tariffa ridotta. I diritti di prevendita non si applicano a chi acquista on line. Coloro che erano titolari di mini abbonamenti a nove o a sette gare per la stagione 2018/19 potranno esercitare la precedenza per l’acquisto del nuovo abbonamento dal 25/07/2019 (ore 12:00) fino al 31/07/2019 (ore 23:59), sia online che presso i punti plus e le ricevitorie abilitati.

ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE

Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli e cliccare alla sezione “stadio” oppure alla sezione “biglietti” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli. Gli utenti saranno indirizzati al sito TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il titolo caricandolo elettronicamente sulla Fidelity Card. Alla transazione potranno essere aggiunte, da TicketOne, commissioni di pagamento. Il titolo verrà associato alla Fidelity Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto dell’abbonamento, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre. Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet: https://sport.ticketone.it/post-order, inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto. Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso. Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Fidelity Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

ACQUISTO PRESSO I PUNTI VENDITA

Per esercitare l’acquisto presso i punti vendita abilitati è necessario esibire la seguente documentazione:

Fidelity Card della SSC Napoli;

Tagliando segnaposto nominativo della stagione 2018-19, o fotocopia dello stesso (in caso di esercizio del diritto di precedenza);

Modulo di Richiesta (Anagrafica) 2019-20, debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito web ufficiale della SSC Napoli;

Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare.

La lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito di TicketOne.

VANTAGGI E BENEFIT PER GLI ABBONATI

Diritto di Precedenza: possibilità di acquistare in precedenza i tagliandi per le gare Uefa e Coppa Italia.

Cambio Utilizzatore : possibilità di cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento per un numero massimo di 5 partite , esclusivamente con il trasferimento digitale da una Fidelity all’altra: https://sport.ticketone.it/post-order

: possibilità di cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento per , esclusivamente con il trasferimento digitale da una Fidelity all’altra: https://sport.ticketone.it/post-order Allenamenti al San Paolo: possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti, qualora il Napoli dovesse svolgerli allo Stadio San Paolo.

Il Calcio Napoli ha inoltre ufficializzato i prezzi per tutte le 19 partite di campionato a Fuorigrotta, con l’abbonamento che garantisce un risparmio del 40% rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite, nonché una riduzione media del 25% rispetto all’ultima campagna abbonamenti 2017-18.

Il prezzo degli abbonamenti per la stagione 2019.20 è il più basso delle ultime nove stagioni. Nel video pubblicato sui social dal club, è inoltre presente il codice di condotta da seguire.

Coppa Italia: incrocio con la Juventus di Sarri possibile solo in finale

Si è tenuto presso la sede della Lega Serie A il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020. Il Calcio Napoli è stato sorteggiato come prima testa di serie delle prime otto che entreranno in gioco dagli ottavi di finale (2 Juventus, 3 Milan, 4 Inter, 5 Atalanta, 6 Torino, 7 Roma, 8 Lazio) e quindi, a differenza dell’anno scorso giocherà in casa anche l’eventuale quarto di finale ed avrà eventualmente anche la semifinale di ritorno in casa. Agli ottavi, gli azzurri sfideranno una tra Sassuolo e Brescia (se non dovessero perdere nei turni eliminatori da compagini di serie B) e il sorteggio stabilirà chi giocherà in casa (come da regolamento quando una testa di serie A pesca una squadra da 9 a 20).

Da quel lato di tabellone, le teste di serie sono Lazio (eventualmente ai quarti) e Atalanta o Inter potenzialmente in semifinale, mentre la Juventus dall’altro lato ha teste di serie arrivate più in basso in classifica come Roma (ai quarti potenzialmente) e Milan o Torino sulla carta in semifinale. Insomma: lo scontro con i bianconeri di Sarri sarebbe possibile solo in una clamorosa finale.