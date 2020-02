Calcio Napoli, Ancelotti: “Giudicato dai risultati, ma è stata una bella esperienza”

Il tecnico dell’Everton torna sulla sua esperienza con il Calcio Napoli: “Sono stato molto bene, non avevo bisogno di essere rigenerato”.

Calcio Napoli | “Sta andando bene in Inghilterra ma non avevo bisogno di essere rigenerato. Sono stato molto bene a Napoli, poi si è giudicati dai risultati e questi a Napoli non erano all’altezza della squadra. Ora adesso vado meglio io e va meglio il Napoli. E’ ormai una esperienza chiusa. Napoli è stata una bella esperienza dal punto di vista lavorativo. E’ una città straordinaria che vale la pena di vivere. Napoli è sempre lì che mi aspetta per le vacanze”. Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, intervistato a Radio anch’io sport, su Radiouno.