Calcio Napoli, Albiol: “Mi manca tutto della città. Koulibaly? Lasciatelo lavorare tranquillo”

L’ex difensore del Calcio Napoli suona la carica dopo la sconfitta contro la Juventus e l’errore di Koulibaly, compagni, fianco a fianco, di tante battaglie.

“Lasciatelo tranquillo”. L’ex giocatore del Napoli, Raul Albiol, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli difende il suo ex compagno dopo l’autogol con la Juventus, ma anche gli azzurri. “All’inizio e’ normale che si faccia fatica, sono le prime giornate di campionato. In futuro tutto funzionera’ – dice – con Kalidou Koulibaly parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l’estate. Sappiamo che e’ uno dei difensori piu’ forti al mondo. Deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare”.

Le parole di Albiol

La sosta “permettera’ alla squadra di lavorare e presentarsi meglio alla ripresa. Il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva. Ho vissuto degli anni bellissimi a Napoli, i miei figli sono cresciuti li’. Mi manca quasi tutto della citta’. Mi dimostrano sempre tanto affetto, mi manca un po’ tutto. I messaggi che mi arrivano da Napoli sono bellissimi, c’e’ tanto affetto verso di me e la mia famiglia. Ora pero’ sto vivendo una nuova esperienza in Spagna che e’ vicino casa mia. Ma tifo sempre Napoli e sono sempre in contatto con i miei ex compagni. Sono sicuro che sara’ un bell’anno per la squadra. Sono sempre in contatto con i miei ex compagni e sono sicuro che faranno benissimo. Per i meccanismi difensivi e’ normale subire troppi gol in questa fase stagionale. Piu’ si va avanti e meno errori si fanno. Il Napoli ha un grandissimo allenatore ed ha tutto per fare grandi cose”.

Quanto a se stesso, “ho fatto una buona preparazione questa estate, il ginocchio sta bene e sono contento – spiega – tornare al campionato spagnolo dopo sei anni e’ importante per me, speriamo di fare un buon campionato. E’ normale che mi manchi Napoli per tutto l’amore che mi hanno dato i tifosi e la citta’”.