Calcio Napoli, affaticamento muscolare per Insigne: in dubbio per Frosinone

L’attaccante, al centro di voci di mercato, potrebbe saltare la trasferta in terra ciociara del Calcio Napoli a causa di un affaticamento muscolare.

Allenamento mattutino per il Calcio Napoli prima della rifinitura di domani e quindi della partenza per Frosinone. Gli azzurri hanno lavorato a livello tecnico e tattico provando a calciare anche da lontano su punizione. La squadra, sul campo 1, ha svolto attivazione con l’ausilio di ostacoli in avvio. Successivamente torello. Di seguito lavoro tecnico e svolgimento di gioco. Chiusura con esercitazioni sui calci piazzati. La novita’ della vigilia di Frosinone-Napoli e’ la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Il tecnico alle 12,30 parlera’ prima di partire per la Ciociaria. Una scelta insolita visto e considerato che da tempo non succedeva. Anche perche’ si giocava ogni tre giorni e c’era una conferenza pre Europa League. Sicuramente l’allenatore azzurro vorra’ rispondere a tutte le critiche ricevute negli ultimi giorni.

In difesa con Koulibaly dovrebbe toccare a Luperto

Intanto dovra’ scegliere la migliore formazione, dalla quale potrebbe mancare nuovamente Insigne per un affaticamento muscolare. In difesa ci potrebbe essere Luperto con Koulibaly, considerato che Chiriches e’ out ed Albiol non ancora al top. A centrocampo Allan con Zielinski, quindi Verdi a sinistra e Callejon a destra. Sulle fasce Hysaj e Mario Rui. In porta Meret.