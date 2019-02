Calcio: il Napoli Femminile vince il derby contro la Vapa Virtus Napoli

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay vince 5-1 contro la Vapa Virtus Napoli con la doppietta di De Paula.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay vince anche il derby di ritorno contro la Vapa Virtus Napoli (5-1) e si conferma in testa alla classifica del girone D della serie C.

La squadra allenata da Peppe Marino ha sbloccato subito il risultato al 5’ con Sibilio, raddoppiando con De Paula al 14’ al termine di una splendida azione di Kubassova.

Nella ripresa è stata la stessa Kubassova a portare a tre i gol al 57’, mentre al 59’ De Paula ha messo a segno la doppietta personale. Prima del gol di Tammik (82’) è arrivato il gol della bandiera su rigore di Galluccio (67’), un minuto dopo il rosso per Di Marino per fallo da ultimo uomo.

“Il risultato ci soddisfa, anche perché nei derby abbiamo sempre vinto – ha spiegato Marino a fine gara -. Dobbiamo continuare senza cali di tensione per riuscire a centrare gli obiettivi stagionali. Da domani ci concentreremo sulla trasferta di Coppa Italia in Salento, sfida difficile ma in cui dovremo riuscire a portare a casa un risultato positivo”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo sabato 23 febbraio in trasferta contro il Salento per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.