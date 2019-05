Calcio, il Napoli Femminile Carpisa Yamamay è in serie B!

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay torna in serie B. Un gol di De Paula al 70’ regala la promozione alla squadra partenopea.

Torna in serie B il Napoli Femminile Carpisa Yamamay. Dopo aver dominato il girone D della serie C, la squadra allenata da Peppe Marino ha ottenuto il passaggio nella serie superiore battendo, nello spareggio disputato oggi a Grosseto, la Novese, squadra che aveva stravinto il girone A.

Una partita combattuta fin dall’inizio, che però ha visto la squadra partenopea prendere in mano il pallino del gioco dopo pochi minuti riuscendo a limitare le piemontesi. Dopo un primo tempo giocato senza troppi sussulti, la svolta è arrivata al 70’ con un diagonale di De Paula che si è insaccato nell’angolino alla sinistra del portiere della Novese sullo sviluppo di un calcio d’angolo.

L’unico rischio vero il Napoli l’ha corso all’81’, quando Zella in mischia ha deviato in porta colpendo il palo. Un brivido che non ha impedito alla formazione napoletana dei presidenti Carlino e Guarino di portare a casa il meritato successo.

“Siamo contentissimi per questo risultato – ha spiegato a fine gara Marino -. È stata una splendida vittoria che arriva a coronamento di una stagione giocata sempre al massimo e ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti nel corso dell’anno. Adesso festeggiamo e ci godiamo questo successo che abbiamo cercato fin dal ritiro della scorsa estate. Da domani puntiamo a prepararci con la massima concentrazione alla finale di Coppa Italia perché vogliamo regalare ai nostri tifosi, che anche oggi sono accorsi fino a Grosseto per sostenerci, un altro trofeo”.

Il Napoli Femminile Carpisa Yamamay tornerà in campo sabato 11 maggio (ore 16) contro la Riozzese a Firenze per la finale di Coppa Italia nel tentativo di conquistare il terzo trofeo stagionale dopo la vittoria del Torneo Arco di Trento e la promozione in serie B.