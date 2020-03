Calcio, è ufficiale: gli Europei spostati al 2021

La Uefa ha comunicato l’ufficiale slittamento degli Europei di calcio al 2021 per consentire la chiusura dei campionati nazionali.

Ora è ufficiale, la Uefa ha rinviato al 2021 i campionati europei di calcio. “La UEFA – è scritto in un comunicato – annuncia oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, in programma a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti è la priorità, oltre alla necessità di evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La decisione aiuterà a portare a termine tutte le competizioni nazionali, attualmente sospese a causa dell’emergenza COVID-19″.

La gara inaugurale dovrebbe tenersi l’11 giugno a Roma.