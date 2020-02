Basket. La Gevi Napoli batte anche Biella 74-60

La GeVi Napoli Basket al PalaBarbuto batte la Edilnol Biella col punteggio di 74-60 e sale a quota 26 punti in classifica.

Quarta vittoria consecutiva per la GeVi Napoli Basket che al PalaBarbuto batte la Edilnol Biella col punteggio di 74-60, capovolgendo così a proprio favore anche la differenza canestri nel doppio confronto. Con questo successo la Gevi sale a quota 26 punti in graduatoria.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una partita quasi perfetta in difesa, abbiamo eseguito molto bene ciò che abbiamo preparato in settimana studiando l’avversario. Sono un po’ di partite che riusciamo a tenere i nostri avversari ad un punteggio molto basso, gestendo il ritmo gara.

Sono particolarmente contento perchè è una vittoria che ci proietta al nostro secondo obiettivo. Vogliamo provare ad entrare nei playoff per il lavoro che fa la squadra giorno per giorno e che fa la proprietà. Janelidze ha fatto una buona prestazione, sapeva cosa fare e ha realizzato canestri importanti. Volevo ringraziare i dottor D’Alicandro e Capuano, i fisioterapisti Serpico ed Esposito e il preparatore Russo perchè se Terrence Roderick è stato in campo questa sera è grazie al loro lavoro su di lui che ha avuto problemi alla schiena”.

Gevi Napoli-Edilnol Biella 74-60 (25-14; 45-29; 57-46)

Gevi Napoli: Janelidze 5, Erkmaa, Guarino ne, Mastellari, Iannuzzi 10, Roderick 16, Klacar ne, Chessa, Sandri 2, Monaldi 28, Sherrod 12. Coach Sacripanti.

Edilnol Biella: Donzelli 7, Omogbo 2, Barbarnte, Deangeli ne, Bortolani 5, Saccaggi 25, Pollone, Lombardi 6, Massone, Polite 15. Coach Galbiati