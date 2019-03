Ancelotti: “Abbiamo dominato la Juve. Il rosso a Meret? Episodio controverso”

Il tecnico del Calcio Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato dopo la sfida persa contro i bianconeri, non nascondendo la sua delusione per la decisione di Rocchi.

“L’espulsione di Meret? Si tratta di un episodio controverso. Cristiano Ronaldo non viene toccato e non c’e’ un tentativo di fare fallo. Bisogna fare molte considerazioni sulla posizione della palla e di Allan che stava recuperando”. Non nasconde la delusione Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Juventus 1-2, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A condizionato dal cartellino rosso al 27′ all’indirizzo del portiere partenopeo.

“Non abbiamo rimpianti perche’ la Juventus ha fatto un ruolino di marcia straordinario che ha annacquato quanto di buono abbiamo fatto – ha aggiunto il tecnico partenopeo ai microfoni di Sky Sport – Oggi c’e’ stata una supremazia sorprendente in parita’ numerica, questo vuol dire che la squadra ha grande forza. Stiamo facendo una stagione positiva con un assetto tattico diverso e dobbiamo continuare su questa strada cercando di ottenere i risultati attraverso il gioco”.

L’episodio del rigore

C’e’ spazio anche per un commento sui singoli: “Insigne e’ il rigorista, lo ha tirato come contro il Psg mentre ho dovuto sostituire Milik a causa di una decisione difficile da prendere in inferiorita’ numerica. Koulibaly? Ho pensato di spostarlo in attacco solo nel finale perche’ eravamo gia’ molto scoperti”, ha concluso.