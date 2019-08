Carpisa Yamamay Acquachiara: a soli 14 anni Paola Di Maria è stata convocata per gli Europei Under 17 di pallanuoto (che si terranno a Volos, in Grecia).

Secondo posto nella regular season di A2 femminile, finale promozione (persa con la Pallanuoto Trieste), partecipazione a due finali scudetto giovanili: erano già numerosi i motivi di soddisfazione per Barbara Damiani, ma la stagione 2018-19 che volge al termine ha riservato in extremis una nuova gioia al tecnico della Carpisa Yamamay Acquachiara: la convocazione di Paola Di Maria tra le 15 azzurre che da domenica prossima prenderanno parte agli Europei Under 17 di Volos, in Grecia.

Una convocazione completamente “fuori quota”: Paola è nata il 23 giugno 2005, ha da poco compiuto 14 anni. “Tra le azzurre che prenderanno parte agli Europei Under 17 è la più giovane in assoluto – precisa Barbara Damiani -: questo particolare dà ulteriore valore ad una convocazione che già di per sé è motivo di grande soddisfazione“.

La calottina azzurra, tuttavia, non è una novità per Paola: sempre sotto la guida del tecnico federale Paolo Zizza, quest’anno ha preso parte con la nazionale Under 15 agli Europei di Kirishi. Due campionati continentali in una sola stagione, “non posso essere che felice“, commenta la giovanissima attaccante dell’Acquachiara, che ringrazia pubblicamente Barbara Damiani: “In queste convocazioni c’è la sua mano, il suo grande lavoro. A Barbara devo tantissimo“.

“Nella stagione che sta per terminare – precisa il tecnico biancazzurro – Paola ha preso parte con l’Acquachiara non solo a tutti i campionati giovanili (è stata eletta miglior giocatrice della finale scudetto Under 15, ndr), ma anche al campionato di A2, e questo sicuramente le ha giovato tantissimo facendole compiere un salto di qualità sul piano tecnico e tattico. Ha acquisito, inoltre, nonostante la giovanissima età quell’esperienza che le sarà utilissima agli Europei di Volos“.

LE CONVOCATE PER GLI EUROPEI UNDER 17