A Rapallo il torneo di pallanuoto paralimpica

Arriva il primo torneo ufficiale di pallanuoto paralimpica della stagione 2020: sarà Rapallo ad ospitare il “2° Trofeo Emac” con i Delfini Blu di Palermo, la Rari Nantes Florentia e la Waterpolo Columbus.

Tre le partite in programma: sabato 14 dicembre alle ore 16,30 al Poggiolino la Waterpolo Columbus incontrerà i Delfini Blu.

Domenica 15 dicembre alle ore 11 i Delfini Blu si incroceranno con la RN Florentia. Quindi dopo la pausa pranzo, alle 14.30 la Waterpolo Columbus affronterà la RN Florentia. Seguirà la premiazione.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, con il primo torneo ufficiale italiano in assoluto disputato a Sori, la pallanuoto adaptive ritrova dunque in Liguria il via alla stagione che si svilupperà nel corso del 2020 in altre città italiane.

Saranno due giornate dense di emozioni dove chi affronta già nel quotidiano grandi problematiche si confronterà con uno sport duro e difficile come la pallanuoto. Ma non sarà solo l’agonismo sotto i riflettori: c’è una grande voglia di far decollare questa attività, nonostante si profilino all’orizzonte problematiche che rigidi regolamenti internazionali porteranno a chiudere una fase di sperimentazione che vede in vasca atleti con disabilità sia fisica che intellettivo relazionale.

Ma nonostante ciò il filo conduttore resta sempre quello di vedere giocare e divertirsi questi ragazzi, che anche da uno sport difficile, riescono a trarre grandi soddisfazioni.

I ringraziamenti doverosi vanno alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Rapallo e alla Rapallo Nuoto, che ancora una volta dimostrano la grande sensibilità verso il mondo paralimpico. Senza dimenticare ATP, preziosissima con il suo servizio navetta, la Confcommercio di Rapallo, Basko Supermercati e Stelle nello Sport. Senza di loro, oggi, non potremmo sviluppare questa attività.