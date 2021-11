Napoli, assessore all’Ambiente Mancuso: “A breve assunzioni in ASIA”

Comune di Napoli, assessore all’Ambiente Mancuso: “Si sta lavorando per tre nuovi dirigenti. Abbiamo circa 400 disponibilità di assunzione. Ci sono le risorse e sono in bilancio”.

“Questa è una città che soffre di tanti mali. Questa sfiducia e questa esasperazione per il mancato controllo, per la mancata pulizia determina reazioni violente ed esasperate“. Così, Paolo Mancuso, Assessore all’ambiente del Comune di Napoli questa mattina su Radio CRC .

Su ASIA ha, poi, aggiunto: “Anche questo aspetto ha delle sfaccettature paradossali. L’ASIA è in buona salute. Produce utili per la città. Sicuramente sull’insufficienza dei dirigenti è un dato, problema che dovrebbero essere risolto a giorno. Si sta lavorando per tre nuovi dirigenti. Abbiamo circa 400 disponibilità di assunzione. Per questo ci vuole qualche tempo e ci si sta lavorando. Ci sono le risorse e sono in bilancio. Vogliamo utilizzarle immediatamente”.

Sulla situazione del bilancio del Comune di Napoli, infine: “Io credo sia molto più stimolante dire che in questo contesto riusciamo a fare cose che altri non sono riusciti a fare. Credo che le cose si possano fare e sono importanti. Parlo di riconversione ecologica sul versante dell’ecosostenibilità. È su questo versante che la città soffre, soprattutto, in alcune zone della città”.