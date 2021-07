Napoli: a settembre la mostra su Frida Kahlo

Napoli: dall’11 settembre sino al 9 gennaio 2022, la mostra in omaggio ad una delle figure femminili più amate al mondo a Palazzo Fondi.

A 67 anni dalla morte di Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, scomparsa il 13 luglio del 1954, Napoli si prepara ad accogliere la mostra Frida Kahlo, il Caos Dentro dall’11 settembre al 9 gennaio 2022 a Palazzo Fondi, per celebrare la donna e l’artista messicana, intramontabile icona mondiale di stile, forza interiore e ribellione.

Per la società organizzatrice Navigare Srl la mostra è un doveroso omaggio ad una delle figure femminili più amate al mondo. L’intento di restituire al pubblico una rilettura nuova, ampia e approfondita di Frida donna e artista, grazie all’accostamento tra avanzata tecnologia multimediale e testimonianze originali, studiato da quattro curatori: Milagros Ancheita, Alejandra Matiz, Maria Rosso, Antonio Arévalo.

“Dobbiamo molto alla grande artista messicana. Il valore della sua arte è espressione della forza interiore della donna, che ha affrontato atroci dolori fisici causati dalla malattia e poi dal terribile incidente: veri attentati alla sua fiera indipendenza, che lei trasformò in arte e in passione per la vita”, spiega Salvatore Lacagnina, produttore esecutivo della società Navigare.

“L’esempio di Frida Kahlo parla a tutti, in questo caotico momento storico, ma ancor più alle donne impegnate nella lotta quotidiana per la propria salute e sopravvivenza, per l’indipendenza, per la propria determinazione”.

Nel percorso di 700 metri quadri nel monumentale Palazzo Fondi prenderà quindi forma il racconto a tutto tondo dell’universo Frida Kahlo, sviluppato attraverso tantissime opere, installazioni, oggetti, documenti fotografici e autografi, e tributi provenienti da tutto il mondo.

Nell’ampio e suggestivo percorso espositivo, particolare importanza avrà la proiezione del film di animazione tridimensionale Frida Kahlo – Il Viaggio, realizzato in esclusiva per la mostra e proiettato in una speciale sala cinema 10D, con effetti speciali multisensoriali.

