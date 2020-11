Napoli, 30 persone in un bar del Centro storico per festeggiare un compleanno: chiuso il locale

Durante i controlli per verificare il rispetto delle misure anti-contagio, è stato chiuso un bar del Centro storico a Napoli all’interno del quale sono state scoperte 30 persone intente a festeggiare un compleanno.

In più di 30 stavano festeggiando un compleanno all’interno di un bar del Centro storico: 22 persone identificate a Napoli, ma anche 800 euro di sanzioni e quattro giorni di chiusura del locale per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, via Santa Chiara, piazza San Domenico Maggiore, via Mezzocannone, piazza del Gesù e piazza Bellini, nel centro storico della città.

Il bar sanzionato era in via dei Carrozzieri a Monteoliveto. Nel locale vi erano più di 30 persone che stavano festeggiando un compleanno. I poliziotti hanno anche accertato che la titolare non aveva esposto, all’ingresso dell’esercizio commerciale, il cartello riportante il numero massimo di persone ammesso nel bar.