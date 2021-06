Napoli, 21enne incastrato nell’auto in fiamme dopo incidente: salvato dalla Polizia Stradale

Cronaca di Napoli: gli agenti della Polizia Stradale hanno salvato un ragazzo che nella notte del 13 giugno era rimasto incastrato nell’auto in fiamme dopo un incidente sulla A1.

Nel corso di servizi istituzionali predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, alle ore 00.45 dello scorso 13 giugno, personale operante della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, nel transitare in A/1 percorrendo la carreggiata sud, all’altezza della progressiva chilometrica 759+800, si imbatteva in un incidente stradale appena avvenuto. Gli operatori subito constatavano la presenza di un gruppo di ragazzi adolescenti posizionati vicino al guardrail di destra, con evidenti segni di ferite sanguinati sul volto.

A pochi metri di distanza vi era un altro veicolo, precisamente una Fiat Panda ferma sulla corsia di sorpasso, adagiata sul guardrail e con il sistema di illuminazione spento, in tal modo ostruendo completamente il transito sulla corsia di sorpasso dei veicoli che sopraggiungevano veloci, con forte pericolo per l’altrui incolumità. Gli operatori in quel frangente venivano richiamati dalle urla di un ragazzo che si trovava incastrato all’interno della Panda, che nel frattempo era stata interessata da un principio di incendio sviluppatosi all’interno del vano motore.

Senza esito alcuno, incuranti delle fiamme, che ormai avevano invaso tutta la parte anteriore dell’autovettura, con l’utilizzo dell’estintore in dotazione all’auto di servizio si riusciva ad arginare la propagazione delle fiamme e, solo dopo essere riusciti a rimuovere le parti di carrozzeria e del cruscotto che bloccavano le gambe del ragazzo, gli operatori riuscivano ad entrare nell’abitacolo ed estrarre il ragazzo pochi istanti prima che l’abitacolo venisse interessato dall’incendio, ponendolo in salvo. Successivamente i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto provvedevano a domare le fiamme.

Il ragazzo (21 anni) veniva prontamente accompagnato dalla Croce Rossa Italiana sopraggiunta sul posto presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove veniva visitato e diagnosticata la rottura del femore e lo schiacciamento della cassa toracica. Anche I due agenti della Polizia Stradale riportavano lesioni dovute allo sforzo posto in essere per riuscire ad estrarre il giovane dall’abitacolo prima che quest’ultimo fosse investito dalle fiamme.