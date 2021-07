Mugnano, rapinarono 58enne in un centro commerciale: due arresti (I NOMI)

Mugnano di Napoli: un 25enne e un 24enne sono ai domiciliari per una rapina commessa lo scorso aprile ai danni di un 58enne all’interno di un centro commerciale.

Sono finiti in manette, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura partenopea, Andrea Equatore e Salvatore Buno, entrambi napoletani 25enne e 24enne e già noti alle ffoo. Ad arrestarli i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli.

I due sono gravemente indiziati di aver concorso in una rapina, commessa nell’aprile scorso, all’interno del centro commerciale Auchan di Mugnano ai danni di un 58enne.

Hanno strattonato la vittima e gli hanno sottratto un borsello contenente 100 euro e vari effetti personali. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i militari hanno ricostruito i percorso e l’identità dei due.

Entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari. Nell’abitazione di Equatore, durante le perquisizioni eseguite contestualmente alle misure, i carabinieri hanno rinvenuto 19 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 480 euro in contante ritenuto provento illecito. Per questo motivo è stato denunciato anche per detenzione di droga a fini di spaccio.