Mr Wrong, anticipazioni al 2 luglio: Ozgur rompe con Ezgi

Mr Wrong, anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio. Credendo che Ezgi stia facendo il doppio gioco con il dottore, Ozgur rompe con lei.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Mr Wrong, dal 28 giugno al 2 luglio. Per una serie di combinazioni, Ezgi si trova vicina al dottor Serdar in più occasioni e Ozgur pensa che stia facendo il doppio gioco.

Per questo il ragazzo rompe con lei. Chiarito il fraintendimento, lei non vuole tornare con lui perchè la cosa l’ha ferita troppo. Tolga, non essendo riuscito ad impedire a Ozgur di ottenere la licenza per il suo locale, decide di prendersela con Ezgi.

Mr Wrong, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ozgur, alla ricerca di chi gli abbia bloccato la licenza per il nuovo locale, arriva al La Lou e vede Serdar mettere al collo di Ezgi una preziosa collana. Credendo erroneamente che fra il dottore e la ragazza sia scoppiato l’amore, la lascia gettandola nella disperazione.

Cansu e Deniz, pensando di farle cosa grata, partecipano alla festa a sorpresa che Serdar organizza per il compleanno di Ezgi. Ma anche Ozgur ha preparato una romantica sorpresa per Ezgi e quando Ozgur, attirato da Serdar nell’albergo della festa a sorpresa vede Ezgi e Sedar insieme, pensa che lei faccia il doppio gioco e la licenzia. Delusa, Ezgi litiga con le amiche e si rifugia a Bursa dai genitori. Sevim e Nevin, anche loro convinte della “colpevolezza” di Ezgi, incaricano Haydar di sorvegliare tutte le mosse di Ozgur e compagnia.

Cansu ottiene da Levent di essere presentata come sua fidanzata a Zeynep, ma apprende dalla stessa – e non da Levent – che la bimba aveva accettato a condizione che i due non si sposassero e non facessero figli. Ozgur, quando viene a sapere che il presunto doppio gioco di Ezgi era solo un equivoco, si precipita a Bursa per chiedere scusa alla ragazza, ma lei, ancora troppo ferita, lo manda via.

Ozan pensa di replicare la romantica sorpresa che Ozgur aveva preparato per Ezgi, così i due, teneramente, si riappacificano. Intanto Tolga, che ostacola Ozgur impedendogli di ottenere la licenza per aprire il nuovo locale, coinvolge Serdar, umiliato a più riprese da Ozgur, in una vendetta che ha al centro Ezgi, assunta a sua insaputa nell’azienda di Tolga e in procinto, sempre senza saperlo, di lavorare con lo stesso Serdar su un progetto per conto di un’associazione ambientalista di cui Serdar è fautore.

Al compleanno di Ezgi, Ozan chiede finalmente un appuntamento a Deniz e Levent chiede a Cansu di sposarlo. La mattina dopo, però, Levent dice a Cansu che è stata colpa dell’alcool e i rapporti fra i due si rompono di nuovo.

Levent viene a sapere che Cansu è incinta e, dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia, le richiede, stavolta davvero, di sposarlo. Ignora che il laboratorio di analisi ha commesso uno sbaglio, scambiando i risultati delle analisi. Cansu non è incinta. Ozgur ottiene la licenza per il nuovo locale, ma Tolga, pur di danneggiarlo, acquista l’intero edificio.

Sevim viene a sapere da Haydar che Ezgi è tornata a Istanbul da Ozgur e decide di incontrare Nevin, a cui la figlia ha comunicato di essere determinata a vivere la sua storia d’amore. Ezgi inizia a lavorare per la Red Dreams, ignorando che il suo proprietario non è altri che il perfido Tolga.

