Mostra d’Oltremare, falsi disabili in fila per il vaccino: arrivano i carabinieri

Furbetti del vaccino hanno tentato di farsi inoculare le dosi presso l’hub della Mostra d’Oltremare senza averne diritto dopo essersi registrati dichiarando di far parte delle categorie fragili.

Hanno tentato di farsi inoculare il vaccino senza averne diritto dopo essersi registrati dichiarandosi fragili o disabili. E’ successo ieri a Napoli, al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

In una nota dell’Asl Napoli 1 la vicenda viene ricostruita parlando di “alcune centinaia di cittadini che sono stati convocati dopo essersi registrati alla piattaforma Sintonia come vulnerabili/disabili” alcuni dei quali hanno preteso di essere vaccinati pur rifiutandosi di sottoscrivere il modulo di autocertificazione con il quale si attesta di essere in possesso dei requisiti per rientrare nella categoria. Modulo che deve essere necessariamente compilato nel momento dell’accettazione al centro vaccinale e prima di ricevere il vaccino.

L’Azienda sanitaria ha fatto sapere che alcune di queste “decine” di persone hanno rifiutato di compilare il modulo e “con atteggiamenti violenti hanno messo a rischio l’incolumità degli operatori sanitari e altri cittadini”. La Asl “stigmatizza tali tentativi di aggirare regole che vengono poste a garanzia di una celere vaccinazione dei soggetti vulnerabili-disabili” e ribadisce che “procederà alla verifica di quanto dichiarato sia in fase di adesione che in fase di accettazione con denuncia all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazione mendace”.