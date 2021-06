Monterusciello, 51enne ferito a colpi di pistola sotto casa

L’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi da due soggetti sopraggiunti a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione a Monterusciello.

Ieri sera verso le 21:30 a Pozzuoli i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie perché poco prima si era lì presentato Salvatore Artiaco, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo presentava una ferita d’arma da fuoco al braccio sinistro.

Sembrerebbe che 2 soggetti – a bordo di uno scooter – gli abbiano sparato in via Campigli, quartiere Monterusciello, nei pressi della sua abitazione mentre passeggiava. Artiaco, giudicato guaribile in 30 giorni, è stato dimesso. I Carabinieri hanno rinvenuto in via campigli 2 bossoli calibro 9.

Indagini in corso dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica degli eventi.