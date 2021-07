Monte di Procida: nasce l’ASD Montecalcio Club

Monte di Procida, ritorna il calcio dilettantistico: nasce l’ASD Montecalcio Club e giocherà nel campionato di Promozione.

Sirene a Monte di Procida: ritorna il calcio dilettantistico nella cittadina flegrea per la stagione 2021/2022. Il Presidente della Montecalcio Ciro Capuano ha rilevato il titolo dello Sporting Barra portandolo a Monte di Procida.

La neonata compagine calcistica disputerà il campionato di Promozione al “Vezzuto-Marasco” con il nome di Asd Montecalcio Club. Ciro Capuano è da sempre un uomo attento al contesto sportivo e da sempre investe nel settore giovanile per la creazione di giovani atleti locali volti alla pratica sportiva.

Notizia più bella non poteva esserci. Insomma, una notizia importante in termini di crescita sportiva di tutto il territorio anche alla luce della candidatura di Monte di Procida a Comune Europeo dello Sport per l’anno 2023.

Il calcio dilettantistico campano avrà una nuova squadra nella sua splendente costellazione sportiva.