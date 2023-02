Miano, 35enne accoltellato alla schiena nella notte: si indaga

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ferito alla schiena per le strade di Miano, a Napoli, in circostanze ancora da chiarire.

Ferito alla schiena e ad un gluteo con un’arma da taglio: è accaduto ieri sera a Miano (Napoli). Sono stati i carabinieri della stazione di Secondigliano ad intervenire al Cto per un 35enne ferito.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato ferito ad un gluteo e alla schiena, in circostanze ancora da chiarire. Il ferimento in via Vittorio Veneto, intorno alle 20.30. Il 35enne è ancora in osservazione, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica.