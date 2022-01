Napoli, rapina in via Mezzocannone: arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Napoli per una rapina messa a segno con altri due complici, riusciti a fuggire, in via Mezzocannone.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per rapina in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 21enne napoletano incensurato. La scorsa notte – erano circa le 4 in via Mezzocannone – i militari hanno notato un assembramento di giovani. Si trattava di un parapiglia tra ragazzi e tre di questi – alla vista dei militari – si sono allontanati velocemente a piedi.

I militari li hanno rincorsi e sono riusciti a bloccare il 21enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico. Le successive indagini hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda. I tre avevano rapinato un ragazzo che stava rincasando assieme ad alcuni suoi amici. Lo hanno malmenato ed hanno preso il suo marsupio. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato è in attesa di giudizio. E’ caccia ai due complici.