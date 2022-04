Metro Art Tour di Napoli: il programma per le feste di Pasqua 2022

Metro Art Tour per Natale: sabato 16 aprile speciale giornata di tour alla scoperta delle Stazioni dell’Arte della Linea 1.

Per le festività pasquali ANM organizza per sabato 16 Aprile una speciale giornata di tour alle Stazioni dell’Arte con due appuntamenti di visita, al mattino e al pomeriggio.

Si inizia alle ore 10:30 con un Metro Art Tour dedicato ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico del metrò. Partenza dalla stazione Toledo per proseguire con la visita a Università e Duomo.

Nel pomeriggio torna invece il format NAPOLI SOTTOSOPRA in collaborazione con L’Arsenale di Napoli. Un nuovo walking&metro tour tra Stazioni dell’Arte e percorsi urbani, alla scoperta della straordinaria relazione che fin dalla sua fondazione Napoli ha intessuto con il proprio sottosuolo e che ancora oggi ne costituisce una caratteristica unica al mondo.

Appuntamento alle ore 17:00 alla stazione Municipio per spostarsi poi verso piazza del Plebiscito, Santa Lucia, l’isolotto di Megaride, via Morelli e via Chiaia, ritornando infine al fascino underground della stazione Toledo.

Un viaggio di svelamento del patrimonio visibile e “invisibile” della città, alla scoperta della Napoli parallela che si sviluppa in verticale sotto le vie di quasi tutta la metropoli moderna. L’acquisto dei tour, ad un costo di 7 euro, va effettuato online su http://metroart.eventbrite.com/.