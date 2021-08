Meteo Napoli: tempo variabile lunedì, ma è in arrivo il caldo africano

Meteo Napoli: a causa di una nuova ondata di caldo, è previsto un importante aumento delle temperature, che arriveranno a toccare anche i 36°.

Previsioni meteo Napoli: Come riporta il sito 3bmeteo, domenica, 8 agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4665m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

lunedì, 9 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4775m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Da martedì previsto un importante aumento delle temperature, che, a causa di una nuova ondata di caldo proveniente dal deserto del Sahara, arriveranno a toccare anche i 36°.