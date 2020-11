Meteo Napoli, da mercoledì 18 novembre torna il bel tempo

Meteo Napoli: queste ore sono le ultime caratterizzate da pioggia e avverse condizioni atmosferiche, ma da domani cambia tutto.

Il tempo a Napoli sarà caratterizzato oggi ancora da qualche possibile rovescio. Per poi, a partire da domani, come riporta 3bmeteo.com, tornare sereno o poco nuvoloso su quasi tutto il territorio cittadino.

Meteo Napoli, ecco la situazione nel dettaglio

Previsioni meteo Napoli, martedì, 17 novembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.6°C, la minima di 14.7°C, lo zero termico si attesterà a 2519m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

mercoledì, 18 novembre: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20.8°C, la minima di 14.8°C, lo zero termico si attesterà a 3281m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 19 novembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19.5°C, la minima di 13.9°C, lo zero termico si attesterà a 3370m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.