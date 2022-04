Meteo Napoli, le previsioni fino a lunedì 11 aprile

Meteo Napoli: se al nord si prevede l’ultimo colpo di coda dell’inverno, con piogge e temporali, diversa la situazione al sud.

Meteo Napoli | Nuovo colpo di coda dell’Inverno in alcune zone dell’Italia. E’ infatti in arrivo una perturbazione molto veloce, ma con connotati finnici: si tratta infatti di un fronte freddo collegato alla saccatura presente sulla Scandinavia ed in particolare sulla Finlandia dove nevica fino al livello del mare. Questo fronte freddo porterà un nuovo calo sensibile delle temperature, avremo temporali intensi dal Nord-Est verso il Centro, anche con grandine e troveremo addirittura la neve a quote di alta collina sugli Appennini settentrionali, intorno ai 600-900 metri.

Come riporta il sito ilmeteo.it, invece, situazione nettamente migliore al Sud. Ecco le previsioni nel dettaglio per domenica 10 e lunedì 11 aprile, che ci anticipano come sarà il tempo a Napoli:

Meteo Napoli, il dettaglio

Domenica 10 Aprile: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, min 9°C, max 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 7 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità compresa tra 19 e 26km/h, al pomeriggio moderati da Nord-Nord-Ovest con intensità tra 15km/h e 22km/h, deboli da Nord-Est alla sera con intensità tra 6km/h e 12km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7.7, corrispondente a 922W/mq.

Lunedì 11 Aprile: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 18°C, la minima di 7°C alle ore 7. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Nord con intensità di circa 4km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.5, corrispondente a 967W/mq.