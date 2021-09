Meteo Campania, irrompe l’autunno: temporali e crollo delle temperature

Meteo Campania: nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo da Ovest favorirà l’ingresso di aria fresca che accompagnerà una perturbazione temporalesca e provocherà un deciso calo termico.

Meteo Campania | In arrivo temporali e un calo delle temperature in questa ultima settimana di settembre. Nei prossimi giorni un campo di alta pressione in arrivo da Ovest favorirà l’ingresso di aria fresca che accompagnerà una perturbazione temporalesca e provocherà un deciso calo termico. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it informa che la settimana inizierà con il ritorno di qualche nebbia al Nord e le ultime precipitazioni sull’estremo Triveneto, sul Centro-Sud adriatico e sul Lazio settentrionale, eredità del fronte perturbato di domenica 26.

Da martedì l’avanzare dell’alta pressione dai settori occidentali favorirà l’arrivo di aria più fresca con l’ingresso del Maestrale e della Bora che provocheranno, entro sera, i primi temporali sui settori alpini. Nei giorni successivi i rovesci temporaleschi, a tratti intensi, salteranno buona parte della Pianura Padana (protetta in questo caso dalla catena alpina) e riusciranno a sfogarsi a partire dal basso Veneto verso tutta la fascia adriatica centro-meridionale e il resto del Sud. Con questa irruzione le temperature crolleranno anche di 10°C al Centro-Sud dove di giorno a fatica si salirà oltre i 26 gradi.

Oggi lunedì 27 settembre – Al nord: mattinata spesso nebbiosa in pianura, poi più soleggiata. Al centro: rovesci o temporali sulle regioni adriatiche e sugli Appennini. Al sud: via via più instabile sulla Puglia centro-settentrionale.

Domani martedì 28 settembre – Al nord: locali nebbie in pianura, in serata peggiora sulle Alpi del Nordovest. Al centro: soleggiato. Al sud: instabile in Campania, in particolare su Cilento, potentino e Calabria.

Mercoledì 29 settembre – Al nord: qualche rovescio sulle Alpi centro-orientali. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: un po’ instabile in Calabria.

Giovedì 30 settembre – Tanti temporali su Adriatiche e Sud Italia.